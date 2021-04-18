Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Новосокольнический край».
Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Новосокольнический край».
О том, что пожар начался из-за пала травы, рассказали свидетели. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.
Очевидцы также отметили, что в строении было много автомобильных покрышек.