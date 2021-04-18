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Происшествия / ЧП

Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы

18 апреля 2021 года, 19:07

Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Новосокольнический край».

Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы

Фото Псковского агентства информации
Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы

Фото Псковского агентства информации
Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы

Фото Псковского агентства информации

О том, что пожар начался из-за пала травы, рассказали свидетели. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

Очевидцы также отметили, что в строении было много автомобильных покрышек.

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