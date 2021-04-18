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Общество

Администрация Псковской области поддержит несколько молодежных проектов, представленных на «Территории смыслов»

18 апреля 2021 года, 18:53

Администрация Псковской области поддержит несколько проектов, которые были представлены в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов». Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Администрация Псковской области поддержит несколько молодежных проектов, представленных на «Территории смыслов»

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерников

Глава региона отметил, что предложил проработать идеи по перезагрузке имиджа области еще в начале форума. «Интересно, что почти все предложения касались проведения новых мероприятий – очевидно, молодёжь сильно соскучилась по живому общению. Раз так – поддержим», - подчеркнул он.

Образовательно-туристический проект «Умный тур» уже готовы поддержать Псковский государственный университет и администрация города. В рамках этого проекта планируется организовать серию маршрутов по районам, где будут проводиться тренинги по лидерству.

Администрация Псковской области поддержит несколько молодежных проектов, представленных на «Территории смыслов»

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерников

Историко-образовательный фестиваль на тему Средневековья «Вперёд в прошлое» будет реализован в ходе празднования 1000-летия Усвят, а фестиваль культуры районов Псковской области добавится к программе Кургана Дружбы. «Фестиваль Возможностей» поможет в трудоустройстве молодых специалистов.

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