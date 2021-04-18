В Псковской области появился первый КМС России по фигурному катанию на коньках

В Псковской области появился первый кандидат в мастера спорта России по фигурному катанию на коньках, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на президента Федерации фигурного катания Псковской области и мать чемпионки Юлию Зайцеву.

Её дочь - 14-летняя Валерия Зайцева - занимается фигурным катанием с шести лет. 18 апреля на фестивале «Юные Звезды», который проходил в Ледовом дворце Пскова с 17 по 18 апреля, она обогнала всех соперников и получила КМС по фигурному катанию.

«Мы долго шли к результату. Чтобы выполнить КМС, надо придерживаться многих условий. Сегодня все получилось, Лера набрала 172 балла в общей сумме и опередила соперниц из Санкт-Петербурга, Великих Лук и Пскова», - рассказала Юлия Зайцева и поблагодарила тренера девочки Станислава Карчевского.

Также президент Федерации фигурного катания региона добавила, что на достигнутом они с дочкой останавливаться не планируют: впереди звание мастера спорта.