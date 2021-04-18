Подсветку памятника Александру Невскому на горе Соколиха планируется сделать в этом году

Михаил Ведерников отметил, что Александр Невский до сих пор остаётся идеалом мужества, отваги и патриотизма. «Как святой Русской Православной Церкви он считается покровителем военнослужащих и всех, кто посвятил себя служению Отечеству. А еще великий князь – это по-настоящему народный герой, широко почитаемый и любимый», - добавил губернатор.

18 апреля на горе Соколиха состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти о победе русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Михаил Ведерников поучаствовал в церемонии и возложил к монументу цветы.

«Эта победа стала важным символом нашей силы, единства и независимости. Во многом она определила дальнейшее развитие нашего государства и формирование его основных ценностей», - подчеркнул глава региона.