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Общество

Подсветку памятника Александру Невскому на горе Соколиха планируется сделать в этом году

18 апреля 2021 года, 17:59

Подсветку монумента русским воинам и великому князю Александру Невскому на горе Соколиха в Псковском районе планируется сделать в год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Также, по словам главы региона, планируется привести в порядок прилегающую территорию и расширить парк до объездной.

Подсветку памятника Александру Невскому на горе Соколиха планируется сделать в этом году

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова
Подсветку памятника Александру Невскому на горе Соколиха планируется сделать в этом году

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников отметил, что Александр Невский до сих пор остаётся идеалом мужества, отваги и патриотизма. «Как святой Русской Православной Церкви он считается покровителем военнослужащих и всех, кто посвятил себя служению Отечеству. А еще великий князь – это по-настоящему народный герой, широко почитаемый и любимый», - добавил губернатор.

18 апреля на горе Соколиха состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти о победе русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Михаил Ведерников поучаствовал в церемонии и возложил к монументу цветы. 

«Эта победа стала важным символом нашей силы, единства и независимости. Во многом она определила дальнейшее развитие нашего государства и формирование его основных ценностей», - подчеркнул глава региона.

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