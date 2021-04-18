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Общество

На горе Соколиха в Псковском районе почтили память Александра Невского и русских воинов

18 апреля 2021 года, 13:50

18 апреля у монумента русским воинам и великому князю Александру Невскому на горе Соколиха в Псковском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти о победе русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

На горе Соколиха в Псковском районе почтили память Александра Невского и русских воинов

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии приняли участие губернатор Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, исполняющий обязанности начальника Псковского территориального гарнизона, гвардии полковник Роман Самохин, ветераны, а также представители силовых структур, общественных организаций и патриотических клубов.

Участники возложили цветы к монументу на горе Соколиха. После члены спортивного коллектива «Бригантина» развернули на территории монумента флаг Российской Федерации.

Церемония прошла в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Новгородсконо, Киевского и Владимирского, великого полководца Александра Невского.

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