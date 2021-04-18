Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

69 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки

18 апреля 2021 года, 12:12

69 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки 17 апреля, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове (всего 12 тыс. 794) выявили 27 ковидбольных, в Великих Луках (всего 6 тыс. 92) – девять. Восемь человек заболели коронавирусом в Пыталовском районе (всего 297), по шесть – в Порховском (всего 1 тыс. 128) и Новоржевском (всего 316). В Гдовском районе (всего 513) диагностировали четыре случая COVID-19, в Псковском (всего 2 тыс. 944) – два, в Бежаницком (всего 333), Великолукском (всего 804), Дновском (всего 303), Невельском (всего 1 тыс. 407), Новосокольническом (всего 936), Пустошкинском (всего 320) и Усвятском (всего 188) районах – по одному.

С начала пандемии СOVID-19 подтвердился у 35 тыс. 540 человек. Выздоровели от этого заболевания 24 тыс. 914 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 132 пациента.

Умерли от коронавируса 303 человека. Пятеро ковидбольных попали в статистику смертности 17 апреля. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы
Администрация Псковской области поддержит несколько молодежных проектов, представленных на «Территории смыслов»
В Псковской области появился первый КМС России по фигурному катанию на коньках
Подсветку памятника Александру Невскому на горе Соколиха планируется сделать в этом году
На горе Соколиха в Псковском районе почтили память Александра Невского и русских воинов
Юлия Пересильд: Несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души
Более полумиллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
Псковский фермер Анвар Зуфаров вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Похолодание ожидается в Псковской области в ночь на 18 апреля

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?