69 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки 17 апреля, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове (всего 12 тыс. 794) выявили 27 ковидбольных, в Великих Луках (всего 6 тыс. 92) – девять. Восемь человек заболели коронавирусом в Пыталовском районе (всего 297), по шесть – в Порховском (всего 1 тыс. 128) и Новоржевском (всего 316). В Гдовском районе (всего 513) диагностировали четыре случая COVID-19, в Псковском (всего 2 тыс. 944) – два, в Бежаницком (всего 333), Великолукском (всего 804), Дновском (всего 303), Невельском (всего 1 тыс. 407), Новосокольническом (всего 936), Пустошкинском (всего 320) и Усвятском (всего 188) районах – по одному.

С начала пандемии СOVID-19 подтвердился у 35 тыс. 540 человек. Выздоровели от этого заболевания 24 тыс. 914 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 132 пациента.

Умерли от коронавируса 303 человека. Пятеро ковидбольных попали в статистику смертности 17 апреля.