Юлия Пересильд: Несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России, уроженка Пскова Юлия Пересильд посетила город. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России, уроженка Пскова Юлия Пересильд посетила город. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
«Всего несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души. Погода была сегодня прекрасная ... Солнце! Весна! Радость!» - написала Пересильд.
В ходе поездки актриса побывала в Псковском Кремле, а также попробовала местный деликатес – снеток.