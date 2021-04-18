Юлия Пересильд: Несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души

«Всего несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души. Погода была сегодня прекрасная ... Солнце! Весна! Радость!» - написала Пересильд.

В ходе поездки актриса побывала в Псковском Кремле, а также попробовала местный деликатес – снеток.