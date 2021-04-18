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Общество

Юлия Пересильд: Несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души

18 апреля 2021 года, 11:11

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России, уроженка Пскова Юлия Пересильд посетила город. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Юлия Пересильд: Несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд
Юлия Пересильд: Несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

«Всего несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души. Погода была сегодня прекрасная ... Солнце! Весна! Радость!» - написала Пересильд.

В ходе поездки актриса побывала в Псковском Кремле, а также попробовала местный деликатес – снеток.

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