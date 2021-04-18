Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Более полумиллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

18 апреля 2021 года, 10:23

Более полумиллиона рублей похитили лже-сотрудники банков у жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 12 апреля 26-летней псковичке позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники пытаются оформить на женщину кредит, а после сам завладел деньгами пострадавшей. В общей сумме он похитил 294 тысячи рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются. 

15 апреля жертвой такого же банковского служащего стал 46-летий житель Великих Лук. Злоумышленник под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита похитил 285 тысяч рублей. По этому делу тоже ведется следствие.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы
Администрация Псковской области поддержит несколько молодежных проектов, представленных на «Территории смыслов»
В Псковской области появился первый КМС России по фигурному катанию на коньках
Подсветку памятника Александру Невскому на горе Соколиха планируется сделать в этом году
На горе Соколиха в Псковском районе почтили память Александра Невского и русских воинов
69 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки
Юлия Пересильд: Несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души
Псковский фермер Анвар Зуфаров вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Похолодание ожидается в Псковской области в ночь на 18 апреля

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района