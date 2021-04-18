Более полумиллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Более полумиллиона рублей похитили лже-сотрудники банков у жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 12 апреля 26-летней псковичке позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники пытаются оформить на женщину кредит, а после сам завладел деньгами пострадавшей. В общей сумме он похитил 294 тысячи рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

15 апреля жертвой такого же банковского служащего стал 46-летий житель Великих Лук. Злоумышленник под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита похитил 285 тысяч рублей. По этому делу тоже ведется следствие.