Псковский фермер Анвар Зуфаров вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Псковский фермер Анвар Зуфаров вошел в число 30 победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе организации.
Псковский фермер Анвар Зуфаров вошел в число 30 победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе организации.
Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.
Анвар Зуфаров предложил проект «Сыр и пряник» — это фестиваль сыра и пряника в деревне Бебешкино Псковской области. «Мы хотим возродить это место, но необычным путем. В 2019 году мы провели здесь первый фестиваль, рассчитывая, что будет тысяча человек, но внезапно приехало 10 тысяч. Мы продали 2 тонны сыра, у нас были многокилометровые пробки в деревне, где десятки лет вообще не видели машин», — рассказывает о своем проекте Анвар.
Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».