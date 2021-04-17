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Общество

23 тысячи псковичей приняли участие в общерегиональном субботнике

17 апреля 2021 года, 12:58

23 тысячи человек приняли участие в общерегиональном субботнике, который состоялся 16 апреля на территории Псковской области. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.

23 тысячи псковичей приняли участие в общерегиональном субботнике

Фото из соцсети
По его словам, команда администрации области вышла на берег реки Псковы, чтобы убрать территорию возле Гремячей башни. Оттуда вывезено более 50 кубометров мусора.

Губернатор добавил, что в Псковской области весь месяц в каждом муниципалитете будут проходить субботники. Всероссийский субботник состоится 24 апреля.

Принять участие в благоустройстве общественных территорий сможет каждый. Актуальная информация будет публиковаться на сайте мойрегион60.рф

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