23 тысячи псковичей приняли участие в общерегиональном субботнике

23 тысячи человек приняли участие в общерегиональном субботнике, который состоялся 16 апреля на территории Псковской области. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.
23 тысячи человек приняли участие в общерегиональном субботнике, который состоялся 16 апреля на территории Псковской области. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил глава региона Михаил Ведерников.
Губернатор добавил, что в Псковской области весь месяц в каждом муниципалитете будут проходить субботники. Всероссийский субботник состоится 24 апреля.
Принять участие в благоустройстве общественных территорий сможет каждый. Актуальная информация будет публиковаться на сайте мойрегион60.рф.