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Общество

Общественный совет создан при нацпарке «Себежский»

17 апреля 2021 года, 11:22

При национальном парке «Себежский» сформирован общественный совет, сообщает Псковское агентство информации. Его задача - обсуждение и согласование общественно значимых вопросов, связанных с деятельности националного парка, и интересов населения, проживающих в границах особо охраняемых природных территорий.

Установочное заседание общественного совета проходит в Себеже в 17 апреля. Его председателем избрана депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова. Срок полномочий членов совета — три года. Решения совета носят рекомендательный характер.

На первом заседании члены совета рассмотрят планы развития эколого-просветительской и туристско-рекреационной деятельности на ближайшие три года, а также обсудят проект положения о порядке посещения территории национального парка и проект перечня платных услуг и цен на использование объектов туринфраструктуры парка.

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