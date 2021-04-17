Общественный совет создан при нацпарке «Себежский»

При национальном парке «Себежский» сформирован общественный совет, сообщает Псковское агентство информации. Его задача - обсуждение и согласование общественно значимых вопросов, связанных с деятельности националного парка, и интересов населения, проживающих в границах особо охраняемых природных территорий.

Установочное заседание общественного совета проходит в Себеже в 17 апреля. Его председателем избрана депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова. Срок полномочий членов совета — три года. Решения совета носят рекомендательный характер.

На первом заседании члены совета рассмотрят планы развития эколого-просветительской и туристско-рекреационной деятельности на ближайшие три года, а также обсудят проект положения о порядке посещения территории национального парка и проект перечня платных услуг и цен на использование объектов туринфраструктуры парка.