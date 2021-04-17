10 проектов псковичей получат гранты Росмолодежи

10 псковичей стали победителями регионального этапа Всероссийского форума «Территория смыслов», который завершил работу в Псковской области 16 апреля. Как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, все они получат гранты на реализацию своих проектов.

В числе победителей Мария Смирнова (проект-конкурс социальной рекламы «Экогород», 60 тысяч рублей, Анастасия Степанова (досуг для молодёжи города Пустошки «Вечерник», 100 тысяч рублей, Елена Нестерова («Познаём мир играя», 170 тысяч рублей), Валерия Комарова («База бесплатных репетиторов для детей особых групп», 200 тысяч рублей), Светлана Степанова («Школа выживания 2.0», 300 тысяч рублей), Софья Козлова («Передвижная, интерактивная выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения О. Ф. Сергеевой. Звук Русского», 300 тысяч рублей), Марина Костюк (областной фестиваль короткометражного молодёжного кино «Киномания на Великой», 350 тысяч рублей), Алексей Телюшкин («Эковуз», 370 тысяч рублей), Надежда Ваньковская (мобильный кукольный театр «Балаганчик», 500 тысяч рублей), Александра Бандурова («Скалодром для всех», 800 тысяч рублей).

Участниками форума стали сто человек: студенты вузов и ссузов, специалисты по воспитательной работе высших образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию государственной молодёжной политики, активисты молодёжных общественных организаций, а также пятнадцать членов Белорусского республиканского союза молодёжи.

Организаторами «Территории смыслов» в Псковской области стали Федеральное агентство по делам молодёжи и Управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области. Образовательный партнёр – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».