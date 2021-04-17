Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

10 проектов псковичей получат гранты Росмолодежи

17 апреля 2021 года, 10:46

10 псковичей стали победителями регионального этапа Всероссийского форума «Территория смыслов», который завершил работу в Псковской области 16 апреля. Как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, все они получат гранты на реализацию своих проектов.

В числе победителей Мария Смирнова (проект-конкурс социальной рекламы «Экогород», 60 тысяч рублей, Анастасия Степанова (досуг для молодёжи города Пустошки «Вечерник», 100 тысяч рублей, Елена Нестерова («Познаём мир играя», 170 тысяч рублей), Валерия Комарова («База бесплатных репетиторов для детей особых групп», 200 тысяч рублей), Светлана Степанова («Школа выживания 2.0», 300 тысяч рублей), Софья Козлова («Передвижная, интерактивная выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения О. Ф. Сергеевой. Звук Русского», 300 тысяч рублей), Марина Костюк (областной фестиваль короткометражного молодёжного кино «Киномания на Великой», 350 тысяч рублей), Алексей Телюшкин («Эковуз», 370 тысяч рублей), Надежда Ваньковская (мобильный кукольный театр «Балаганчик», 500 тысяч рублей), Александра Бандурова («Скалодром для всех», 800 тысяч рублей).

Участниками форума стали сто человек: студенты вузов и ссузов, специалисты по воспитательной работе высших образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию государственной молодёжной политики, активисты молодёжных общественных организаций, а также пятнадцать членов Белорусского республиканского союза молодёжи.

Организаторами «Территории смыслов» в Псковской области стали Федеральное агентство по делам молодёжи и Управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области. Образовательный партнёр – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Похолодание ожидается в Псковской области в ночь на 18 апреля
Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области
В Псковской области продолжают искать человека на вакансию политического вице-губернатора
23 тысячи псковичей приняли участие в общерегиональном субботнике
Общественный совет создан при нацпарке «Себежский»
Российских туристов хотят вывозить из Турции за 10 тысяч рублей
Четыре человека признаны лучшими муниципальными служащими в Псковской области
В Псковской области на участие в программе «Земский учитель» подано 160 заявок
Пятничный субботник и незаданный вопрос губернатору стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?