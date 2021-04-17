Российских туристов хотят вывозить из Турции за 10 тысяч рублей

Застрявших в Турции российских туристов предлагают вывозить по авиабилетам за 10-12 тысяч рублей, сообщает газета «Известия». Соответствующая инициатива будет озвучена на оперативном штабе при Ростуризме в начале следующей недели.

Как поясняет издание, сейчас многие туристы не могут улететь в Россию, поскольку билетов либо нет в продаже, либо цены на них слишком высоки.

По мнению руководителя штаба Дмитрия Давыденко, государство должно поручить вывоз россиян отечественным авиаперевозчикам и установить фиксированную цену за билет в размере 10−12 тысяч рублей. Купить билеты можно будет через сайт госуслуг.

«Через неделю мы увидим недовольных туристов в больших количествах. Пока что народ только начинает возвращаться из Турции и сталкивается с проблемами, но у большого числа путешественников отдых подойдет к концу примерно через неделю», — прогнозирует Давыденко.

По оценке члена Общественного совета Ростуризма Федора Коробкова «вне поля зрения государства» оказались около 20 тысяч россиян, которые должны были вернуться транзитными рейсами через Стамбул, а также туристы, которые купили авиабилеты на рейсы турецких авиакомпаний.

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Ранее «Псковская правда» сообщала, что по словам местных туроператоров многие псковичи, которые должны были вылетать в Турцию 15-16 апреля, «даже сдвигают дату на 14, лишь бы улететь отдыхать».