Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Четыре человека признаны лучшими муниципальными служащими в Псковской области

16 апреля 2021 года, 21:49

Четыре человека признаны лучшими муниципальными служащими вПсковской области. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, на конкурс было подано 35 заявок из 23 муниципалитетов.

Конкурс проходил в два этапа. На первом оценивались анкеты характеристики участников, на втором - профессиональные и личностные качества конкурсантов, уровень знаний и умений, результаты достижений в профессиональной служебной деятельности, потенциал и перспективы.

Во второй этап вышло 17 конкурсантов. Из них были выбраны победители.

В муниципальных районах лучшими муниципальными служащими стали:

в номинации «руководители» — председатель комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района Анна Николаева;

в номинации «специалисты» — консультант отдела строительства, дорожного хозяйства и пространственного развития администрации Себежского района Ирина Титкова;

Лучшими муниципальными служащими в поселениях стали:

в номинации «руководители» — глава администрации городского поселения «Новосокольники» Новосокольнического района Николай Наумов;

в номинации «специалисты» — главный специалист администрации сельского поселения «Новоржевская волость» Новоржевского района Валентина Рокачевская.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области на участие в программе «Земский учитель» подано 160 заявок
Пятничный субботник и незаданный вопрос губернатору стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»
Муниципалитетам Псковской области расскажут, какой им нужен инвестор
«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу
С предложением обновить автопарк «скорых» в регионах «Единая Россия» обратится к президенту
Седунов: Смены в летних лагерях Псковской области начнут работать вовремя
Презентация книги священника Константина Белого «Попасть в Сретенку» пройдет в Пскове 19 апреля
Бизнес-встреча «Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников»
Псковский губернатор принял участие в субботнике возле Гремячей башни

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?