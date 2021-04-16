Четыре человека признаны лучшими муниципальными служащими в Псковской области

Четыре человека признаны лучшими муниципальными служащими вПсковской области. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, на конкурс было подано 35 заявок из 23 муниципалитетов.

Конкурс проходил в два этапа. На первом оценивались анкеты характеристики участников, на втором - профессиональные и личностные качества конкурсантов, уровень знаний и умений, результаты достижений в профессиональной служебной деятельности, потенциал и перспективы.

Во второй этап вышло 17 конкурсантов. Из них были выбраны победители.

В муниципальных районах лучшими муниципальными служащими стали:

в номинации «руководители» — председатель комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района Анна Николаева;

в номинации «специалисты» — консультант отдела строительства, дорожного хозяйства и пространственного развития администрации Себежского района Ирина Титкова;

Лучшими муниципальными служащими в поселениях стали:

в номинации «руководители» — глава администрации городского поселения «Новосокольники» Новосокольнического района Николай Наумов;

в номинации «специалисты» — главный специалист администрации сельского поселения «Новоржевская волость» Новоржевского района Валентина Рокачевская.