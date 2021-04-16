В Псковской области на участие в программе «Земский учитель» подано 160 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской области.

Полный пакет документов для участия в конкурсном отборе представили 35 претендентов на 103 вакансии в школах области. Прием заявок уже завершен.

Больше всего заявок для участия в конкурсе поступило на замещение вакансий учителя истории (10 человек) и начальных классов (8 человек).

Желание приехать в Псковскую область на работу изъявили учителя из Самарской, Свердловской, Рязанской, Нижегородской, Омской, Оренбургской и Новосибирской областей, города Севастополя, Ставропольского края, республики Марий Эл.

Напомним, что по условиям программы, учителя, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50 тыс человек, получают единовременную компенсационную выплату — 1 млн рублей.