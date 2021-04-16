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Общество

Пятничный субботник и незаданный вопрос губернатору стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»

16 апреля 2021 года, 19:00

Пятничный субботник и незаданный вопрос губернатору стали темами нового выпуска «Псковского телеграма».

В эфир вышел очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм». На этот раз ведущие обсуждали незаданный и списанный в утиль с пресс-конференции губернатора вопрос, а также внезапный субботник, которые провели в пятницу.

Кроме того, речь шла о том, сбылись ли предсказания по поводу выборов в Порховском районе и почему наживаться на наивных кандидатах плохо

Напомним, что в центре внимания ведущих - самые интересные и важные темы недели в региональных и федеральных телеграм-каналах.

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