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Экономика / Инвестиции

Муниципалитетам Псковской области расскажут, какой им нужен инвестор

16 апреля 2021 года, 18:42

В администрации Порохового района представители муниципальных властей обсудили, как сделать свой район привлекательным для инвесторов. За круглым столом, организованным по инициативе Агентства инвестиционного развития Псковской области, речь шла об инструментах повышения инвестиционного климата. Встреча в Порхове стала пятой и заключительной.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев поделился с собравшимися своим опытом работы с инвесторами. Он рассказал, что в муниципалитете этому вопросу уделяют особое внимание. Сегодня в районе работает несколько инвесторов: строится мебельный цех, ведутся новые разработки на лесозаводе «Судома», планируется начать строительство животноводческих комплексов.

Дедовичский район активно привлекает инвестиции

Муниципалитетам Псковской области расскажут, какой им нужен инвесторГлава Дедовичского района Геннадий Афанасьев

«Дедовичский район активно привлекает инвестиции», - отметил он, приведя в качестве примера, инвестора, выкупившего в муниципалитете 5 тысяч гектаров земли, часть из которых уже обрабатывается.

Каждый район уникален, и одинаковых проектов быть не может. Об этом говорил генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Вячеслав Федюнин.

Я наблюдаю позитивный эффект от проведения круглых столов, некоторое оживление со стороны органов местного управления

Муниципалитетам Псковской области расскажут, какой им нужен инвесторГенеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Вячеслав Федюнин

«Надо привлекать тех инвесторов, которые действительно нужны району, и которым здесь готовы оказать качественные услуги», - сказал он, призвав муниципалитеты находиться в тесном взаимодействии с Агентством, сотрудники которого готовы оказаться помощь во многих вопросах.

По словам исполняющей полномочий главы Порховского района Ольги Ивановой, каких-то универсальных решений для привлечения инвесторов нет. У каждого муниципалитета есть свои плюсы и минусы, на которых можно умело сыграть, чтобы заинтересовать бизнес, и такие встречи помогают понять, как это лучше сделать.

«Многие районы делились своим опытом реализации успешных проектов, а остальные видели, что при желании возможно все, и никаких сверхусилий прилагать не требуется», - отметил уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Муниципалитетам Псковской области расскажут, какой им нужен инвестор

Фото Арсения Тимашова

В ближайшее время специалисты Агентства займутся разработкой индивидуального для каждого района портрета инвестора – перечня проектов, которые больше всего подойдут для реализации в том или ином муниципалитете.

«Я наблюдаю позитивный эффект от проведения круглых столов, некоторое оживление со стороны органов местного управления, - подвел итог Вячеслав Федюнин. - И это не праздное любопытство, это желание решить проблемные вопросы и инвестора заинтересовать».

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