«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу

Соответствующее заявление сделал врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин в ходе рабочей поездки в деревню Грузина в Тверской области. Он заверил местных жителей, которые пожаловались на завышенные цены на эту услугу, что предложение будет направлено на рассмотрение президенту Владимиру Путину.

«Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно», — сказал врио замсекретаря Генсовета «Единой России».

По его словам, партия уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром».

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить создание единого регионального оператора, который будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу «одного окна». Например, через МФЦ или Госуслуги. Это бы вдвое сократило сроки подключения жителей и ускорило выполнение поручения Владимира Путина о поэтапном завершении газификации регионов России к 2030 году.