С предложением обновить автопарк «скорых» в регионах «Единая Россия» обратится к президенту

Активисты отметили, что недостаток транспорта приводит к долгому ожиданию врачей. «[Во время пандемии] очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьёзно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем — и по отзывам волонтёров — что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели» — отметила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алёна Миронова и попросила «Единую Россию» подключиться к решению вопроса.

Замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко согласился, что проблема с автопарком «скорых» имеет первостепенную важность. «Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу [обновления парка машин] в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания Президента. Мы возьмём эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», — подчеркнул он.

В 2020 году «Единая Россия» организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые, в том числе, пошли на приобретение десяти реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии. Эти машины были оснащенные всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ.

Также «Единая Россия» в рамках партийной акции «Спасибо врачам» передала 200 легковых автомобилей больницам в регионах. Этот транспорт используется для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и других нужд медучреждений.