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Общество / Образование

Седунов: Смены в летних лагерях Псковской области начнут работать вовремя

16 апреля 2021 года, 16:01

Смены в летних лагерях Псковской области начнут работать вовремя – в июне, рассказал председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 16 апреля. 

«Сохранится сокращенная до 14 дней продолжительность смен и запрет на посещение лагерей посторонними лицами. Наполняемость отрядов будет выше — до 75% от возможного. В прошлом году она составляла всего 50%. Зато в этом году лагеря начнут работать вовремя, в июне», — отметил Седунов.  

Седунов: Смены в летних лагерях Псковской области начнут работать вовремя

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в летней оздоровительной кампании примут участие порядка 12 тысяч детей. Многие, по словам Александра Седунова, отправится во всероссийские детские центры Черноморского побережья «Артек», «Орленок» и «Смена».

«Уникальным станет путешествие ребят из Псковской области к Тихому океану — более 20 детей в этом году отправятся во Владивосток», — заявил председатель профильного комитета.

Также запланировано порядка 30 профильных смен, посвященных военно-патриотическому воспитанию, науке, спорту и искусству. В работе лагерей будут задействованы псковский и великолукский Кванториумы, а также образовательные центры «Точка роста».

Контракт на организацию детского отдыха заключен, подчеркнул Александр Седунов и добавил, что в реестр вошли почти 180 организаций. В настоящее время они готовятся к началу сезона, в том числе проводят необходимые конкурсные процедуры. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 77 млн рублей. В ряде районов эти ресурсы дополнены средствами муниципальных бюджетов.

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