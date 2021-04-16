Презентация книги священника Константина Белого «Попасть в Сретенку» пройдет в Пскове 19 апреля, сообщает псковский храм святых Жен-Мироносиц в своей группе во «ВКонтакте».

Книга стала продолжением известной «зеленой серии надежды», начало которой положил бестселлер митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».

На встрече автор расскажет, как создавалась эта книга, а также поделится интересными фотографиями и воспоминаниями, связанными с ее героями, в том числе с владыкой Тихоном.

Презентация книги пройдет в 19:00 в желтой аудитории дома причта храма святых Жен-Мироносиц, по адресу улица Коммунальная, 13. Вход свободный.