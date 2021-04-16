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Общество / Экология

Псковский губернатор принял участие в субботнике возле Гремячей башни

16 апреля 2021 года, 14:14

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с сотрудниками администрации принял участие в субботнике возле Гремячей башни в Пскове.

Псковский губернатор принял участие в субботнике возле Гремячей башни

Фото из официального Telegram-канала Псковской области
Псковский губернатор принял участие в субботнике возле Гремячей башни

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Как сообщает официальный Telegram-канал региона, на уборку территорию возле Гремячей башни вышло около 160 человек. Мужчины убирали ветки и сухие деревья, а женщины - грабили прошлогодние листья и траву.

Всего участникам удалось собрать более 50 кубометров мусора, веток и прошлогодней листвы. Отходы будут вывезены регоператором.

Псковский губернатор принял участие в субботнике возле Гремячей башни

Фото из официального Telegram-канала Псковской области
Псковский губернатор принял участие в субботнике возле Гремячей башни

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Мероприятие было согласовано с Роспотребнадзором, уточняется в сообщении.

16 апреля субботники проходят во всех муниципалитетах Псковской области. В уборке общественных территорий принимают участие первые лица региона, главы муниципалитетов, управляющие организации, сотрудники администраций, предприятий и организаций, а также местные жители. 

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