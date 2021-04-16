Псковский губернатор принял участие в субботнике возле Гремячей башни

Как сообщает официальный Telegram-канал региона, на уборку территорию возле Гремячей башни вышло около 160 человек. Мужчины убирали ветки и сухие деревья, а женщины - грабили прошлогодние листья и траву.

Всего участникам удалось собрать более 50 кубометров мусора, веток и прошлогодней листвы. Отходы будут вывезены регоператором.