Глава Палкинского района отстранён от должности за мошенничество и превышение должностных полномочий

Глава Палкинского района Евгений Седов отстранён от должности за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

По версии следствия, в мае 2019 года Евгений Седов предоставил в администрацию городского поселения «Палкино» документы, согласно которым работы по ремонту тротуара и участка автодороги выполнил его брат. Однако, фактически объекты отремонтировал местный предприниматель на безвозмездной основе.

Кроме того, в 2019 году Седов дважды превысил свои должностные полномочия, подписав акты о приемке работ в рамках муниципальных контрактов по реконструкции дома культуры и текущему ремонту дорог муниципального значения. В результате подрядчикам были переведены денежные средства за невыполненные работы на общую сумму почти 700 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый препятствует производству по уголовному делу, оказывая давление на своих подчиненных, в том числе бывших, подрядчиков и жителей района. Это и послужило основанием для обращения в суд с ходатайством об отстранении Евгения Седова от должности.

Псковский городской суд признал доводы следователя убедительными, ходатайство удовлетворил и временно отстранил обвиняемого от занимаемой должности главы Палкинского района.