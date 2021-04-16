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Общество / Экология

Михаил Ведерников предложил реализовать проект «Зелёная область»

16 апреля 2021 года, 13:31

Проект «Зелёная область» предложил реализовать губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе форума «Территория смыслов. Псков», сообщает официальный Telegram-канал региона.

Михаил Ведерников предложил реализовать проект «Зелёная область»

Михаил Ведерников отметил, что в регионе многое делается для приведения в порядок дорожной инфраструктуры, однако иногда из-за этого страдают зеленые насаждения.

Так, в ходе ремонта проспекта Ленина в Великих Луках предполагалось убрать порядка 300 деревьев. Но, получив обратную связь от местных жителей, эта цифра была скорректирована до 100. Дополнительно, по словам главы региона, на этом объекте планируется высадить около 500 кустарников.

Также губернатор поручил посмотреть и остальные территории, где необходимы насаждения. «Мы этот вопрос обсуждали и с Александром Николаевичем, главой администрации Пскова, они уже проработали проект того, где нужны зеленые насаждения. Но я предлагаю сделать народный, общий проект по всем муниципалитетам. Посмотрим, где есть перспективы, чтобы посадить деревья, подключим к этому процессу наших предпринимателей, спонсоров, сами включимся», - сказал Михаил Ведерников.

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