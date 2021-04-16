Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой»

16 апреля 2021 года, 12:47

Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой». Призовой фонд - 16 тысяч рублей.

Псковичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой»

Как сообщает организатор конкурса «Комсомольская правда – Псков», подать заявку может любой желающий с 16 по 30 апреля. Для этого необходимо зайти на официальный сайт «Комсомолки» и заполнить специальную форму, указав имя, фамилию, город, номер телефона и при желании - адрес электронной почты. 

Кроме того, участникам необходимо приложить лучшие фотографии с отдыха и написать о них небольшую историю. С более подробной информацией об участии в фотоконкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой» можно ознакомиться здесь

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пятничный субботник и незаданный вопрос губернатору стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»
Муниципалитетам Псковской области расскажут, какой им нужен инвестор
«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу
С предложением обновить автопарк «скорых» в регионах «Единая Россия» обратится к президенту
Седунов: Смены в летних лагерях Псковской области начнут работать вовремя
Презентация книги священника Константина Белого «Попасть в Сретенку» пройдет в Пскове 19 апреля
Бизнес-встреча «Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников»
Псковский губернатор принял участие в субботнике возле Гремячей башни
Глава Палкинского района отстранён от должности за мошенничество и превышение должностных полномочий

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?