Псковичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой»

Как сообщает организатор конкурса «Комсомольская правда – Псков», подать заявку может любой желающий с 16 по 30 апреля. Для этого необходимо зайти на официальный сайт «Комсомолки» и заполнить специальную форму, указав имя, фамилию, город, номер телефона и при желании - адрес электронной почты.

Кроме того, участникам необходимо приложить лучшие фотографии с отдыха и написать о них небольшую историю. С более подробной информацией об участии в фотоконкурсе «Отдых мечты с Комсомолкой» можно ознакомиться здесь.