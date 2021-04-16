Более 15 тысяч фиалок высадят в преддверии Дня Победы в Пскове

15 240 цветов виолы высадят в преддверии Дня Победы в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Всего будет оформлено 240 вазонов, из которых 147 будут установлены в кованые конструкции. Общая площадь посадки составит 193 м².

Однолетние цветы появятся на клумбах и в вазонах в Парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, у памятного знака Шталаг-372, в Ботаническом саду, в сквере у Дома Советов и у воинского захоронения в Песках. Высадку цветочной рассады планируется закончить к 6 мая.

Второй этап цветочного оформления Пскова пройдет с конца мая до середины июня. На объектах зеленого хозяйства города высадят рассаду из бегоний, бархатцев, колеусов, крестовника приморского, петуний, агератума и лобулярий.

Также цветочное панно из бегоний и крестовника появится в Детском парке к 20 июля - к празднованию Дня освобождения Пскова.

Всего в Пскове планируется высадить более 130 тысяч цветов. На эти цели выделено почти 7,4 млн рублей.

В администрации Пскова также отметили, что на площади Ленина высадка цветов не планируется в связи с проходящей там реконструкцией.