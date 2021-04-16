Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 15 тысяч фиалок высадят в преддверии Дня Победы в Пскове

16 апреля 2021 года, 11:29

15 240 цветов виолы высадят в преддверии Дня Победы в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Более 15 тысяч фиалок высадят в преддверии Дня Победы в Пскове

Однолетние цветы появятся на клумбах и в вазонах в Парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина, у памятного знака Шталаг-372, в Ботаническом саду, в сквере у Дома Советов и у воинского захоронения в Песках. Высадку цветочной рассады планируется закончить к 6 мая.

Всего будет оформлено 240 вазонов, из которых 147 будут установлены в кованые конструкции. Общая площадь посадки составит 193 м².

Более 15 тысяч фиалок высадят в преддверии Дня Победы в Пскове

Второй этап цветочного оформления Пскова пройдет с конца мая до середины июня. На объектах зеленого хозяйства города высадят рассаду из бегоний, бархатцев, колеусов, крестовника приморского, петуний, агератума и лобулярий.

Также цветочное панно из бегоний и крестовника появится в Детском парке к 20 июля - к празднованию Дня освобождения Пскова.

Всего в Пскове планируется высадить более 130 тысяч цветов. На эти цели выделено почти 7,4 млн рублей.

В администрации Пскова также отметили, что на площади Ленина высадка цветов не планируется в связи с проходящей там реконструкцией.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пятничный субботник и незаданный вопрос губернатору стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»
Муниципалитетам Псковской области расскажут, какой им нужен инвестор
«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу
С предложением обновить автопарк «скорых» в регионах «Единая Россия» обратится к президенту
Седунов: Смены в летних лагерях Псковской области начнут работать вовремя
Презентация книги священника Константина Белого «Попасть в Сретенку» пройдет в Пскове 19 апреля
Бизнес-встреча «Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников»
Псковский губернатор принял участие в субботнике возле Гремячей башни
Глава Палкинского района отстранён от должности за мошенничество и превышение должностных полномочий

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?