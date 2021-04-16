Сигареты под видом древесного угля пытались вывезти из Псковской области в Латвию

Четыре жителя Псковской области осуждены за попытку вывезти сигареты в Латвийскую Республику, сообщили «Псковской праве» в пресс-службе прокуратуры региона.

Чтобы провести сигареты марки «NZ GOLD» стоимостью более 1,7 млн рублей житель Пыталово и три псковича арендовали грузовик. Контрабандный товар злоумышленники упаковали в мешки из-под древесного угля и отправились на границу.

Транспортное средство, в котором согласно таможенной декларации перемещался «уголь древесный», прибыло на таможенный пост МАПП «Убылинка» 23 апреля 2019 года. Псковские таможенники в ходе досмотра обнаружили и изъяли контрабандные табачные изделия.

Приговором Пыталовского районного суда нарушители признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд назначил каждому из виновных 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор не вступил в законную силу.