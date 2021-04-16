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Общество / Здоровье

73 человека заболели коронавирусом и 120 выздоровели в Псковской области за сутки

16 апреля 2021 года, 09:49

15 апреля в Псковской области выявили 73 новых случая СOVID-19, выздоровели в этот день 120 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

73 человека заболели коронавирусом и 120 выздоровели в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 12 тыс. 743) коронавирус подтвердился у 29 человек, в Великих Луках (всего 6 тыс. 77) – у 13. В Усвятском районе (всего 185) этим вирусом заразились шесть местных жителей, в Пушкиногорском (всего 324) – пять, в Новосокольническом (всего 934) – четыре. Три случая коронавируса диагностировали в Красногородском районе (всего 203), по два - в Псковском (всего 2 тыс. 936), Дедовичском (всего 744), Плюсском (всего 560) и Палкинском (всего 390). В Островском (всего 1 тыс. 811), Невельском (всего 1 тыс. 401), Печорском (всего 687), Пустошкинском (всего 318) и Новоржевском (всего 309) зафиксировали всего по одному ковидбольному.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 35 тыс. 400 человек, выздоровели - 24 тыс. 646.

Умер – 291 человек. «К сожалению, в статистике смертности от СOVID-19 прибавилось две. Приношу соболезнования родным и близким», - написал Михаил Ведерников.  

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