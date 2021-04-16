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Общество / Здоровье

36,5 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

16 апреля 2021 года, 09:19

36,5 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Порядка 23 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от СOVID-19.

36,5 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

«Прививайтесь! Берегите себя и окружающих. Давайте возвращаться к нормальной жизни», - написал Михаил Ведерников.

В настоящее время от этого заболевания можно привиться более чем в 30 пунктах, а также в торговых центрах «Империал» и «Акваполис» в Пскове.

Запись на процедуру ведется по единому номеру 122, через портал «Госуслуги», а также по номерам телефонов колл-центров или в регистратуре поликлинических отделений.

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Комментарии

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