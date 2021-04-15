Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Новый медиацентр Псковского агентства информации оценил Михаил Ведерников

15 апреля 2021 года, 22:35

Новый медиацентр Псковского агентства информации оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Новый медиацентр Псковского агентства информации оценил Михаил Ведерников

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Остался под впечатлением – работа действительно проведена колоссальная. Уверен, что по уровню технического оснащения и предоставляемым возможностям – это одна из лучших площадок в регионе. Рассчитываю, что ей будут пользоваться все наши СМИ», - написал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что новая журналистская площадка и новый сайт появились к 20-летию Псковского агентства информации. «За плечами – опыт двух десятилетий блестящей работы в интересах Псковской области. Искренне желаю новых побед! Уверен, вы добьётесь ещё больших успехов!» - подчеркнул он. 

14 апреля Михаил Ведерников провел в новом Медиацентре ПАИ пресс-конференцию. Глава региона ответил на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Эксперты объяснили, почему подорожали яйца в Псковской области
16 апреля на Гремячей горе в Пскове состоится субботник
Отреставрированную икону Александра Невского презентовали в Пскове
Цены на огурцы и помидоры упали в Псковской области в марте
Разделить потоки машин планируется при реконструкции Ольгинского моста в Пскове
На Ольгинском мосту в Пскове появятся смотровые площадки
Заводы по производству мебельных заготовок и медицинских изделий могут появиться в Псковской области
На Октябрьском проспекте в Пскове устанавливают износостойкие гранитные бордюры
Ремонт псковских мостов планируется проводить в рамках нацпроекта

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?