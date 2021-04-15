Новый медиацентр Псковского агентства информации оценил Михаил Ведерников

«Остался под впечатлением – работа действительно проведена колоссальная. Уверен, что по уровню технического оснащения и предоставляемым возможностям – это одна из лучших площадок в регионе. Рассчитываю, что ей будут пользоваться все наши СМИ», - написал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что новая журналистская площадка и новый сайт появились к 20-летию Псковского агентства информации. «За плечами – опыт двух десятилетий блестящей работы в интересах Псковской области. Искренне желаю новых побед! Уверен, вы добьётесь ещё больших успехов!» - подчеркнул он.

14 апреля Михаил Ведерников провел в новом Медиацентре ПАИ пресс-конференцию. Глава региона ответил на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области.