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Общество

16 апреля на Гремячей горе в Пскове состоится субботник

15 апреля 2021 года, 21:39

16 апреля на Гремячей горе в Пскове состоится субботник. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Субботник пройдет в рамках международного дня памятников и достопримечательных мест. На уборку территории вокруг памятников истории выйдут сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия совместно с Научно-производственным центром по охране памятников.

Субботник состоится в 15 часов. Всех желающих присоединиться обеспечат необходимыми инструментами и средствами защиты. При себе необходимо иметь собственные перчатки и грабли.

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