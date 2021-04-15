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Культура

Отреставрированную икону Александра Невского презентовали в Пскове

15 апреля 2021 года, 17:54

Отреставрированную икону «Святой Благоверный князь Александр Невский с избранными святыми» презентовали в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове 15 апреля.

Отреставрированную икону Александра Невского презентовали в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Отреставрированную икону Александра Невского презентовали в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Отреставрированную икону Александра Невского презентовали в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, торжественная презентация святыни входит в план федеральных событий в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

С историей и особенностями возвращения иконы в Псков ознакомился губернатор Михаил Ведерников. Генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев и старший научный сотрудник художественного отдела музея Мария Дубровская рассказали главе региона, что реставрацию памятника древнерусской живописи проводили специалисты Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств.

Отреставрированную икону Александра Невского презентовали в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Большое дело сделали», — отметил Михаил Ведерников и поблагодарил сотрудников музея за проделанную работу. Икона и еще порядка 40 уникальных святынь будут представлены в выставке «Лики прошлого. Возвращение».

В ходе визита в Двор Постникова глава региона ознакомился с факсимильным изданием «Повести о житии и храбрости благоверного и Великого князя Александра Ярославича» из Лицевого летописного свода 16 века, а также с примерами вооружения воинов-современников князя Александра Невского. Оружие XIII-XIV веков было найдено в ходе археологических раскопок.

Икона «Святой Благоверный князь Александр Невский с избранными святыми» является образцом древнерусской живописи конца XVII века. Автор — московский иконописец Оружейной палаты Федот Матвеев. Уникальность этого произведения в том, что князь Невский представлен в иноческих одеждах, после принятия монашеского пострига.

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