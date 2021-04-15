Цены на огурцы и помидоры упали в Псковской области в марте, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Северо-Западного Главного управления Центрального банка РФ.

«В марте в Псковской области темпы прироста цен на плодоовощную продукцию замедлились почти в четыре раза. Стали дешевле по сравнению с прошлым годом востребованные жителями области овощи и фрукты: помидоры – на 16,9%, огурцы – на 7%, лимоны - на 25,4%», - отметил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

По его словам, годовая инфляция в Псковской области в марте составила 5,6%, что на 0,3% ниже, чем в предыдущем месяце. Этому способствовали расширение предложения овощей и действие принятых Правительством России мер по стабилизации цен на продовольственном рынке.

Сергей Савин пояснил, что на положительную динамику влияют сбор тепличными хозяйствами урожая огурцов и томатов, а также снятие временных ограничений на импорт помидоров.

В тоже время, в регионе был отмечен незначительный прирост цен на услуги. Это связано с увеличением абонентской платы за доступ в интернет и индексации тарифов на железнодорожные перевозки.

На 6,9% снизились цены на отдых в санаториях и на 3,2% - в пансионатах.