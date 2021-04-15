Разделить потоки машин планируется при реконструкции Ольгинского моста в Пскове

По ее словам, мост станет шире на шесть – семь метров, что позволит увеличить и пешеходную, и проезжую части. За счет этого появится возможность создать разделительную полосу между потоками и полосу безопасности рядом с бордюром. «Аварии, которые создают пробки, таким образом будут исключены фактически», - добавила Трошкова.

Пешеходная зона сохранится в прежнем виде - 3 метра с двух сторон. Однако, к ней добавится велодорожка.

«По левой стороне при подходе к дому Батова будет небольшое сужение пешеходной зоны на 0,5 метра — с 3 до 2,5. И небольшое сужение велодорожки. Но там в пределах видимости, в случае чего разъехаться вполне возможно», - пояснила директор «Стройдормост Проект» и добавила, что этого не избежать из-за того, что мост изначально был посажен впритык к строению.