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Общество

На Ольгинском мосту в Пскове появятся смотровые площадки

15 апреля 2021 года, 16:31

На Ольгинском мосту в Пскове планируется сделать смотровые площадки, сообщила  директор компании-проектировщика «Стройдормост Проект» Елена Трошкова в эфире ПАИ-live 15 апреля.

«При уширении опоры появятся площадки, которые можно будет использовать как смотровые. Две русловые с площадками будут очень эффектно смотреться. Красоту моста будем добивать перилами, опорами освещения, как-то увязывать со старым городом», - рассказала Елена Трошкова и напомнила, что велодорожки в проекте тоже предусмотрены.

По словам спикера, мост себя полностью износил. Современные нагрузки и ошибка проектировщика в русловых опорах дали прогибы. Даже дополнительные опоры, которые были возведены для поддержки пролетных строений, уже пришли в плохое состояние.

«Мост находится в предаварийном состоянии, когда наступит точка Х, спрогнозировать очень тяжело. Обследование 2011 года уже показывало, что мост требует срочного вмешательства», - подчеркнула Елена Трошкова.

В настоящее время специалисты пересчитывают нагрузки под современную интенсивность движения. «Временные опоры уберутся, - отметила Елена Трошкова, комментируя работы по проектированию. - Сохраняются основные опоры, кстати, они сделаны на кессонах того металлического моста, который был построен в 1911 году. Скорее всего, мы будем усилять опоры, чтобы нагрузку учесть и современное пролетное строение применить. А для этого надо знать, что у нас на дне». 

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