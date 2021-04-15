Заводы по производству мебельных заготовок и медицинских изделий могут появиться в Псковской области

Инвестиционные проекты двух компаний одобрены Наблюдательным советом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Инвестиционные проекты двух компаний одобрены Наблюдательным советом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, первая компания – «Вудлайн» – планирует создать на ОЭЗ высокотехнологичное безотходное производство полного цикла по выпуску мебельной заготовки. Проекта презентовал инвестор Сергей Бурчаков.
По его словам, на заводе будут изготавливаться мебельные заготовки и щиты, вагонка, клееный брус, оцилиндрованные бревна и топливные брикеты. Обьём инвестиций — около 200 млн рублей.
Отходы производства планируется использовать как топливо в котельной, которая будет обеспечивать обогрев помещений и работу сушильных камер, добавил инвестор.
Второй проект – завод по созданию медицинских изделий социальной направленности – представил исполнительный директор компании-инвестора «Медипласт» Михаил Плешивцев.
Компания будет производить расходные материалы для служб крови, аппаратов искусственной вентиляции легких и систем инфузионно-трансфузионной терапии. Готовая продукция предназначена для поставки в российские учреждения здравоохранения, в том числе на территории Псковской области.
На реализацию проекта компания готова направить более 120 млн рублей. Предполагаемый объем производства — около 28 млн изделий в год.
По итогам заседания члены Наблюдательного совета единогласно одобрили инвестиционные проекты и рекомендовали их к рассмотрению на Экспертном совете ОЭЗ «Моглино». Глава региона напомнил инвесторам, что заработная плата работников должна быть не ниже среднего уровня оплаты труда в области.
Между руководством особой экономической зоны и компаний «Вудлайн», «Медипласт» заключены соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке «Моглино».