Заводы по производству мебельных заготовок и медицинских изделий могут появиться в Псковской области

Инвестиционные проекты двух компаний одобрены Наблюдательным советом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, первая компания – «Вудлайн» – планирует создать на ОЭЗ высокотехнологичное безотходное производство полного цикла по выпуску мебельной заготовки. Проекта презентовал инвестор Сергей Бурчаков.

По его словам, на заводе будут изготавливаться мебельные заготовки и щиты, вагонка, клееный брус, оцилиндрованные бревна и топливные брикеты. Обьём инвестиций — около 200 млн рублей.

Отходы производства планируется использовать как топливо в котельной, которая будет обеспечивать обогрев помещений и работу сушильных камер, добавил инвестор.

Второй проект – завод по созданию медицинских изделий социальной направленности – представил исполнительный директор компании-инвестора «Медипласт» Михаил Плешивцев.

Компания будет производить расходные материалы для служб крови, аппаратов искусственной вентиляции легких и систем инфузионно-трансфузионной терапии. Готовая продукция предназначена для поставки в российские учреждения здравоохранения, в том числе на территории Псковской области.

На реализацию проекта компания готова направить более 120 млн рублей. Предполагаемый объем производства — около 28 млн изделий в год.