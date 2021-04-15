На Октябрьском проспекте в Пскове устанавливают износостойкие гранитные бордюры, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 апреля.

По его словам, гранитные бордюры более долговечные, поэтому в центре будут устанавливать их, а не бетонные аналоги.

Кроме того, рабочие уже приступили к укладке брусчатки, которая заменит старый асфальт. «Непросто было подбирать эту брусчатку. В городе все больше самокатов, гироскутеров, а по брусчатке на них ехать непросто», - отметил Елкин.

К асфальтированию подрядчик приступит после переоборудования коммуникаций, заключил спикер.