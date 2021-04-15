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Транспорт / Инфраструктура

Ремонт псковских мостов планируется проводить в рамках нацпроекта

15 апреля 2021 года, 13:31

Ремонт  мостов Псковской области планируется проводить в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 апреля.

«Все региональные мосты не отремонтировать, их более 500», - отметил спикер и добавил, что сооружения падают из-за износа.

Борис Елкин выразил надежду, что Псковская область может принять участие в нацпроекте. «Мосты – очень важная часть инфраструктуры, - подчеркнул он. – Надеемся, что с БКД мосты нам удастся сделать намного быстрее».

Также Борис Елкин напомнил, что в этом году планируется завершить восстановление моста через реку Шелонь. 

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