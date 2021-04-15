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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса выявили в администрации Пустошкинского района

15 апреля 2021 года, 13:17

Очаг коронавируса зафиксирован в администрации Пустошкинского района, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

Александр Нестерук подчеркнул, что в коллективе администрации произошло групповое заболевание - коронавирус выявили у четверых сотрудников, однако, это не вспышка.

В Пустошкинский район были направлены специалисты Роспотребнадзора, отметил главный санитарный врач региона и добавил, что все противоэпидемические меры были приняты. Кроме того, была проведена беседа с руководителем района.

Под контролем Роспотребнадзора остаются еще четыре активных очага коронавируса. 

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