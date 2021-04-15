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Общество

Штык памятника солдату Первой Мировой войны в Пскове снова повредили вандалы

15 апреля 2021 года, 12:49

Штык памятника солдату Первой Мировой войны в Пскове на набережной реки Великой снова повредили вандалы, написал псковский журналист, редактор газеты «КурьерЪ» Олег Константинов в своем Instagram-аккаунте.

Штык памятника солдату Первой Мировой войны в Пскове снова повредили вандалы

Фото из Instagram-аккаунта редактора газеты «КурьерЪ» Олега Константинова

В пресс-службе администрации города «Псковской правде» сообщили, штык отремонтируют до 19 апреля. Ремонт памятника трудоемкий, потому что используется очень сложный сплав, отметили в Управлении городского хозяйства.

Памятник солдату первой мировой был изготовлен российским скульптором Александром Пальминым по заказу Псковского музея-заповедника. Его установили на набережной Великой в Пскове к 100-летию гибели псковича Владимира Котлинского, рота которого в ходе защиты крепости Осовец в августе 1915 года совершила беспримерный подвиг, вошедший в историю как «атака мертвецов».

Штык приходится ремонтировать почти ежегодно. Так, в 2015 году, когда памятник только появился на набережной, штык отламывали несколько раз. Одного из вандалов даже удалось найти. Им оказался житель Палкинского района, приехавший в Псков на учёбу.

За последние два года он был поврежден трижды: в мае и ноябре 2019 года, а также в октябре 2020-го. 

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