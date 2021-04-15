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Общество

Ветер повредил цепной мост в Острове

15 апреля 2021 года, 12:11

Ветер повредил пластиковую муфту в нижней части одного из цепных мостов в Острове, сообщили «Псковской правде» в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ветер повредил цепной мост в Острове

Фото из группы «Подслушано в Острове» во «Вконтакте»

Пластиковый кабель-канал никакого отношения к несущей части конструкции мостов не имеет, пояснил начальник участка по капитальному ремонту объекта, представителя подрядной организаций ООО «Строительная компания «Балтийский Берег»» Юрий Хлыстов.

«По нижнему поясу фермы проложены две полиэтиленовые трубы длиной около 12 метров и диаметром 110 мм. В одной из них проложен кабель связи, вторая является резервной. На стыках трубы соединяются пластиковыми муфтами. Возможно, в результате ветровой нагрузки, одна из муфт отсоединилась, и произошел прогиб трубы, скорее всего, в резервной», - рассказал Юрий Хлыстов.

По его словам, повреждения будут устранены 19 апреля в рамках гарантийных обязательств.  

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