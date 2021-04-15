Работы по благоустройству воинских захоронений ведутся в Псковской области. Об этом «Псковской правде» рассказали в областном управление по местному самоуправлению и территориальному развитию.

Основной объем денежных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений в 2021 году предусмотрен федеральной целевой программой «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

В рамках данной программы объем финансирования в 2021 году составляет 27 631 000 рублей. На указанные средства планируется отремонтировать 50 воинских захоронений, увековечить имена 100 воинов, на 10 воинских захоронениях установить мемориальные знаки (информационные таблички).

Еще одним источником финансирования работ по ремонту и благоустройству является региональная подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений».

В рамках данной подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 6 200 000 рублей на ремонт и благоустройство воинских захоронений. Планируется отремонтировать 30 воинских захоронений.

Помимо финансирования в рамках указанных программ, администрация области изыскивает возможности для оказания точечной финансовой помощи на ремонт захоронений.

Благоустройство воинских захоронений осуществляется не только в рамках подпрограммы, но и при участие представителей общественных объединений, предприятий, учреждений, социальных партнеров. Так, в муниципалитетах продолжается проект «Нет забытых обелисков». Одной из последних акций стало возложение цветов к мемориалам и захоронениям 23 февраля. В этот день «Волонтёры Победы» Псковской области посетили более 100 захоронений в 11 районах области, Великих Луках и Пскове.