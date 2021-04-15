Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Подрядчики устранят дефекты, выявленные на благоустроенных территориях в Пскове

15 апреля 2021 года, 11:10

Подрядчики по гарантии устранят дефекты, выявленные в ходе рейда по благоустроенным территориям в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Подрядчики устранят дефекты, выявленные на благоустроенных территориях в Пскове

Фото пресс-службы администрации Пскова

Так, власти Пскова, в том числе управление городского хозяйства, осмотрели сквер на улице Технической, 14, «Аллею ветеранов», которая располагается между домами №56 на улице Юбилейной и №7 на улице Западной, а также общественное пространство между детскими садами №48, №50 и школой №24. Эти территории были отремонтированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 и 2020 годах.

Подрядчики устранят дефекты, выявленные на благоустроенных территориях в Пскове

Фото пресс-службы администрации Пскова

Участники рейда отметили, что перечень недостатков вышел небольшой: на примыканиях асфальтобетонного покрытия наблюдается раскрытие швов, а на резиновом покрытии - неровности, спортивные тренажеры и крепления велопарковок требуют ремонта. Количество дефектов говорит о том, что уровень качества выполненных работ был достаточно высокий, заметили участники. Особенно, при условии, что эти объекты эксплуатируются круглый год.

Управление городского хозяйства поручило представителям подрядных организаций исправить недочёты в кратчайшие сроки. Для надзора за исполнением гарантийных обязательств будет организована дополнительная проверка. В случае невыполнения работ подрядные организации будут оштрафованы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На Октябрьском проспекте в Пскове устанавливают износостойкие гранитные бордюры
Ремонт псковских мостов планируется проводить в рамках нацпроекта
Очаг коронавируса выявили в администрации Пустошкинского района
Штык памятника солдату Первой Мировой войны в Пскове снова повредили вандалы
Ветер повредил цепной мост в Острове
Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 291
Работы по благоустройству воинских захоронений ведутся в Псковской области
Спортивные стадионы возведут у трех псковских школ
За сутки 14 апреля коронавирус подтвердился у 70 жителей Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?