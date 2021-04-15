Подрядчики устранят дефекты, выявленные на благоустроенных территориях в Пскове

Подрядчики по гарантии устранят дефекты, выявленные в ходе рейда по благоустроенным территориям в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, власти Пскова, в том числе управление городского хозяйства, осмотрели сквер на улице Технической, 14, «Аллею ветеранов», которая располагается между домами №56 на улице Юбилейной и №7 на улице Западной, а также общественное пространство между детскими садами №48, №50 и школой №24. Эти территории были отремонтированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 и 2020 годах.

Участники рейда отметили, что перечень недостатков вышел небольшой: на примыканиях асфальтобетонного покрытия наблюдается раскрытие швов, а на резиновом покрытии - неровности, спортивные тренажеры и крепления велопарковок требуют ремонта. Количество дефектов говорит о том, что уровень качества выполненных работ был достаточно высокий, заметили участники. Особенно, при условии, что эти объекты эксплуатируются круглый год.

Управление городского хозяйства поручило представителям подрядных организаций исправить недочёты в кратчайшие сроки. Для надзора за исполнением гарантийных обязательств будет организована дополнительная проверка. В случае невыполнения работ подрядные организации будут оштрафованы.