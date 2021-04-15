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Общество

Спортивные стадионы возведут у трех псковских школ

15 апреля 2021 года, 10:08

Спортивные стадионы возведут возле трех псковских школах, работы будут завершены в июне. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте.

Спортивные стадионы возведут у трех псковских школ

Фото из Instagram-аккаунта заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова
Спортивные стадионы возведут у трех псковских школ

Фото из Instagram-аккаунта заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова
Спортивные стадионы возведут у трех псковских школ

Фото из Instagram-аккаунта заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова

Так, пришкольные стадионы появятся в лицее № 10, Псковском педагогическом комплексе (школа № 25) и школе № 24. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях начались подготовительные работы к строительству.

По словам Александра Коновалова, площадки будут включать в себя беговые дорожки, футбольное поле, зоны для игровых видов спорта и турники. Их строительство стало возможным благодаря договоренностям главы региона Михаила Ведерникова с компанией «Газпром», добавил замглавы администрации города.

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