Спортивные стадионы возведут у трех псковских школ

Так, пришкольные стадионы появятся в лицее № 10, Псковском педагогическом комплексе (школа № 25) и школе № 24. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях начались подготовительные работы к строительству.

По словам Александра Коновалова, площадки будут включать в себя беговые дорожки, футбольное поле, зоны для игровых видов спорта и турники. Их строительство стало возможным благодаря договоренностям главы региона Михаила Ведерникова с компанией «Газпром», добавил замглавы администрации города.