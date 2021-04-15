За сутки 14 апреля коронавирус подтвердился у 70 жителей Псковской области

В Пскове (всего 12 тыс. 714) выявили 32 случая СOVID-19. В Островском районе (всего 1 тыс. 810) заболели 11 человек. По пять инфицированных добавилось в Великих Луках (всего 6 тыс. 64) и Усвятском (всего 179) районе. В Псковском районе (всего 2 тыс. 934) диагностировали четыре случая СOVID-19. Всего по два новых ковидбольных зафиксировали в Невельском (всего 1 тыс. 400) и Пыталовском (всего 288) районах, по одному - в Новосокольническом (всего 930), Опочецком (всего 893), Печорском (всего 686), Себежском (всего 561), Плюсском (всего 558), Гдовском (всего 502), Бежаницком (всего 332), Куньинском (всего 332) и Новоржевском (всего 308).

С начала пандемии число заразившихся коронавирусом в Псковской области достигло 35 тыс. 327. Выздоровели от этого заболевания 24 тыс. 526 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 54 пациента после СOVID-19.

Умерли 289 человек. «К сожалению, в статистике прибавилось три смерти от СOVID-19. Приношу искренние соболезнования их родным и близким», - написал Михаил Ведерников.

Новых очагов коронавируса в Псковской области не зафиксировано, отметил губернатор. В настоящее время под контролем Роспотребнадзора находятся четыре вспышки заболевания.