Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

За сутки 14 апреля коронавирус подтвердился у 70 жителей Псковской области

15 апреля 2021 года, 09:24

За сутки 14 апреля коронавирус подтвердился у 70 жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За сутки 14 апреля коронавирус подтвердился у 70 жителей Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 12 тыс. 714) выявили 32 случая СOVID-19. В Островском районе (всего 1 тыс. 810) заболели 11 человек. По пять инфицированных добавилось в Великих Луках (всего 6 тыс. 64) и Усвятском (всего 179) районе. В Псковском районе (всего 2 тыс. 934) диагностировали четыре случая СOVID-19. Всего по два новых ковидбольных  зафиксировали в Невельском (всего 1 тыс. 400) и Пыталовском (всего 288) районах, по одному - в Новосокольническом (всего 930), Опочецком (всего 893), Печорском (всего 686), Себежском (всего 561), Плюсском (всего 558), Гдовском (всего 502), Бежаницком (всего 332), Куньинском (всего 332) и Новоржевском (всего 308).

С начала пандемии число заразившихся коронавирусом в Псковской области достигло 35 тыс. 327. Выздоровели от этого заболевания 24 тыс. 526 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали 54 пациента после СOVID-19.

Умерли 289 человек. «К сожалению, в статистике прибавилось три смерти от СOVID-19. Приношу искренние соболезнования их родным и близким», - написал Михаил Ведерников.

Новых очагов коронавируса в Псковской области не зафиксировано, отметил губернатор. В настоящее время под контролем Роспотребнадзора находятся четыре вспышки заболевания. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На Октябрьском проспекте в Пскове устанавливают износостойкие гранитные бордюры
Ремонт псковских мостов планируется проводить в рамках нацпроекта
Очаг коронавируса выявили в администрации Пустошкинского района
Штык памятника солдату Первой Мировой войны в Пскове снова повредили вандалы
Ветер повредил цепной мост в Острове
Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 291
Работы по благоустройству воинских захоронений ведутся в Псковской области
Подрядчики устранят дефекты, выявленные на благоустроенных территориях в Пскове
Спортивные стадионы возведут у трех псковских школ

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?