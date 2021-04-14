В Пскове появился Центр грамотности

Центр грамотности появился в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, открытие Центра состоялось в 14 апреля в рамках Международного книжного форума «Русский Запад». Он разместился в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Всех, кто участвует в реализации проекта, поблагодарил председатель регионального Комитета по образованию Александр Седунов. «Проект важен не только для того, чтобы научить правильно писать, а самое главное привить хорошую привычку, для того чтобы наши дети читали, писали, привыкали и получали наслаждение от замечательных мира книг, русского языка и русской культуры», — подчеркнул он. Директор Фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец назвала главную цель Центра — объединение сообщества, государства, коммерческих структур, СМИ.

Программный директор проекта «Библиотека грамотности» Ольга Суслова отметила, что Центры грамотности уже работают в в Якутске, Балтийске, в ближайшее время откроется в Петропавловске-Камчатском. Она пожелала удачи в работе Центра и библиотек. В перспективе в Псковской области будут открыты ещё четыре Центра грамотности — в Великих Луках, Печорах, Порхове и Острове. Они заработают на базе районных библиотек, которые уже пополнились новыми изданиями.