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Общество

В Пскове появился Центр грамотности

14 апреля 2021 года, 21:53

Центр грамотности появился в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, открытие Центра состоялось в 14 апреля в рамках Международного книжного форума «Русский Запад». Он разместился в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В Пскове появился Центр грамотности

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Всех, кто участвует в реализации проекта, поблагодарил председатель регионального Комитета по образованию Александр Седунов. «Проект важен не только для того, чтобы научить правильно писать, а самое главное привить хорошую привычку, для того чтобы наши дети читали, писали, привыкали и получали наслаждение от замечательных мира книг, русского языка и русской культуры», — подчеркнул он.

Директор Фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец назвала главную цель Центра — объединение сообщества, государства, коммерческих структур, СМИ.

В Пскове появился Центр грамотности

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Программный директор проекта «Библиотека грамотности» Ольга Суслова отметила, что Центры грамотности уже работают в в Якутске, Балтийске, в ближайшее время откроется в Петропавловске-Камчатском. Она пожелала удачи в работе Центра и библиотек.

В перспективе в Псковской области будут открыты ещё четыре Центра грамотности — в Великих Луках, Печорах, Порхове и Острове. Они заработают на базе районных библиотек, которые уже пополнились новыми изданиями.

В Пскове появился Центр грамотности

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В центрах любой желающий сможет повысить свою грамотность, узнать новую информацию об истории и особенностях русского языка, прочесть лучшие книги на тему лингвистики. Там будут проходить различные мероприятия, посвященные русскому языку — квизы, лекции, мастер-классы и так далее.

Параллельно функционирует «Библиотека грамотности», задача которой пополнение фондов областных, краевых и муниципальных библиотек регионов России современной и качественной литературой о русском языке. Книги, вошедшие в этот перечень, отобрали филологи «Тотального диктанта».

На форуме «Русский запад» состоялось подписание соглашений о партнерстве между Фондом «Тотальный диктант» и несколькими библиотеками Псковской области, а также прошло награждение лучших участников «Тотального диктанта» 2021 года. «Отличников» оказалось в Псковской области трое.

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