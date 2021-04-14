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Общество / Здоровье

До 30 апреля продлены ограничительные меры по коронавирусу в Псковской области

14 апреля 2021 года, 21:11

До 30 апреля продлены в Псковской области ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с распространением коронавируса. Соответствующие изменения в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения внёс губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Также отмечается, что в документе учтены правила для въезжающих в Россию, ранее установленные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. В частности, прибывшие из-за рубежа должны в трёхдневный срок тесты на COVID-19 и соблюдать режим изоляции до получения результатов. Эти требования действуют для всех, а не только для авиапутешественников.

Текст Указа опубликован на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.

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