Книжный форум «Русский запад» открылся в Пскове

В Пскове 14 апреля заработал Международный книжный форум «Русский Запад». В церемонии открытия, которая прошла на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки, принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подчеркнул, что несмотря на все вызовы современности, история книжного форума продолжается. Он назвал «Русский Запад» замечательной площадкой для общения деятелей культуры, литераторов, книгоиздателей, авторов и историков.

Обратил внимание губернатор и на практическую пользу форума: ч 2018 года он проводится при поддержке Российского книжного союза, который помогает пополнять фонды псковских библиотек.

Михаил Ведерников передал сертификат на 2 тыс. книг и наградил лауреатов 25-го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга — 2020».

Видеообращение участникам мероприятие направила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. На отметила, что форум занимает особое место в культурной афише Псковской области. Алла Манилова пожелала участникам новых идей и плодотворной работы.

Президент российской библиотечной ассоциации, директор государственной исторической библиотеки Михаил Афанасьев подчеркнул, что форум является частью общего книжного мира. «Особенно приятно, что он проходит в стенах обновленной псковской областной библиотеки. Псковский форум занимает особое значение, которое связано с тем, какую роль играет Псков в истории и культуре нашей страны», — сказал Михаил Афанасьев.

«Русский запад» продлиться до 17 апреля. В его рамках пройдут День детской книги, День православной книги, презентации книг псковских авторов, встречи с писателями. Отдельная программа подготовлена для библиотечных специалистов региона: День комплектатора, презентации новых книг и издательских проектов, конференция «Чтение в регионе: программы и проекты». Совместно с партнерами состоится XIV Международная конференция «Культура приграничья». Жители Пскова могут посетить книжную ярмарку с участием издательств Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова.