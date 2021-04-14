Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Пострадавшие от пожара палаты псковской больницы восстановят в течение месяца

14 апреля 2021 года, 17:07

Палаты пульмонологического отделения Псковской городской больницы, которые пострадали во время пожара, планируется восстановить за три-четыре недели, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По словам главврача медучреждения Алексея Васильева, рабочие приступят к ремонту уже завтра.

Пострадавшие от пожара палаты псковской больницы восстановят в течение месяца

Губернатор Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что администрация региона готова оказать необходимую поддержку в оперативном восстановлении помещений.

Кроме того, глава региона призвал лучше контролировать соблюдение запрета на курение в больничных помещениях, чтобы подобных случаев не повторилось.

Алексей Васильев заверил, что подход к этой работе уже усилен в разы.

Пожар начался в одной из палат пульмонологического отделения городской больницы из-за курения в кровати одного из пациентов. Персонал оперативно среагировал на происходящее и начал эвакуацию пациентов. Всего было эвакуировано 20 человек.

Ранее Михаил Ведерников поблагодарил медицинских работников, которые спасли пациентов во время ЧП. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 30 апреля продлены ограничительные меры по коронавирусу в Псковской области
Книжный форум «Русский запад» открылся в Пскове
Псковичи смогут добраться до Абхазии на поезде без пересадок
Михаил Ведерников наградил медиков, спасших пациентов во время пожара в псковской больнице
В Пскове парки и места выгула животных планируется оборудовать урнами для экскрементов
Михаил Ведерников: Псковское облсобрание после выборов обновится на 40%
Вопрос с очередями на прививку от коронавируса в Псковской области решен
Рассматривается возможность полетов из Пскова в Минск
Экспансии со стороны автомобилистов в отношении пешеходов нет - Ведерников

Комментарии

Авторизация
No comments
Крыша для друзей

Общество
13 апреля 15:06

Крыша для друзей

Псковский «Шанс» собирает средства на кровлю для нового приюта бездомных животных
Если не встать на работу

Общество
12 апреля 11:15

Если не встать на работу

Откуда весной апатия?
Святая горка и ее обитатели

Общество
10 апреля 09:48

Святая горка и ее обитатели

Каких животных можно увидеть в Псково-Печерском монастыре?