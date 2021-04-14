Пострадавшие от пожара палаты псковской больницы восстановят в течение месяца

По словам главврача медучреждения Алексея Васильева, рабочие приступят к ремонту уже завтра.

Палаты пульмонологического отделения Псковской городской больницы, которые пострадали во время пожара, планируется восстановить за три-четыре недели, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что администрация региона готова оказать необходимую поддержку в оперативном восстановлении помещений.

Кроме того, глава региона призвал лучше контролировать соблюдение запрета на курение в больничных помещениях, чтобы подобных случаев не повторилось.

Алексей Васильев заверил, что подход к этой работе уже усилен в разы.

Пожар начался в одной из палат пульмонологического отделения городской больницы из-за курения в кровати одного из пациентов. Персонал оперативно среагировал на происходящее и начал эвакуацию пациентов. Всего было эвакуировано 20 человек.

Ранее Михаил Ведерников поблагодарил медицинских работников, которые спасли пациентов во время ЧП.