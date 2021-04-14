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Общество

Михаил Ведерников наградил медиков, спасших пациентов во время пожара в псковской больнице

14 апреля 2021 года, 16:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил медиков пульмонологического отделения Псковской городской больницы, которые спасли пациентов во время пожара, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников наградил медиков, спасших пациентов во время пожара в псковской больнице

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Вы большие молодцы, настоящие герои. Не растерялись в экстренной ситуации, несмотря на то, что была ночь. Жертвы могли бы серьезнее, если бы вы не стали действовать оперативно», — отметил глава региона. Он вручил благодарственные письма и денежные сертификаты на 100 тыс. рублей медицинским сестрам Светлане Шашневой и Любови Герасимовой, а также младшим медицинским сестрам по уходу за больными Дарье Тимофееве и Любови Смирнова.

Михаил Ведерников наградил медиков, спасших пациентов во время пожара в псковской больнице

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Мы растеряны, взволнованы и очень вам благодарны за высокую оценку нашего поступка. Хочется пожелать нашим коллегам, чтобы навыки пожаротушения и эвакуации нужны были только в теории и не пригодились на практике», — подчеркнула Светлана Шашнева в ответном слове.

Пожар в одной из палат пульмонологического отделения городской больницы случился 26 марта. Персонал, который дежурил в это время в отделении, начал эвакуацию пациентов и попытался локализовать возгорание еще до прибытия пожарных. Эвакуированы были 20 человек.

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